Minsa prohíbe exigir certificados de salud mental para trámites laborales o educativos

El Ministerio de Salud (MINSA) giró una instrucción a universidades públicas y privadas, en la que establece que queda terminantemente prohibida la solicitud de certificados de salud mental como requisito de acceso al empleo, a la educación o para cualquier trámite administrativo de carácter general en todo el territorio nacional.

A través de una circular con fecha del 15 de abril del presente año, indicaron que se instruye a todas las instituciones destinatarias de la circular a:

1. Cesar de forma inmediata la solicitud de certificados de salud mental como requisito de ingreso, matricula, contratación, ascenso, renovación de contrato o cualquier otro trámite laboral o educativo de carácter general.

2. Revisar y modificar todos los reglamentos, manuales de procedimientos, formularios de admisión y requisitos de contratación que actualmente incluyan la exigencia de un certificado de salud mental, eliminando dicho requisito de conformidad con la Ley No.364/2023 y el Decreto No. 61/2024.

3. Informar y capacitar a su personal sobre esta disposición, a fin de garantizar que en ningún nivel de la institución se exija, solicite o condicione el acceso a servicios, empleo o educación al estado de salud mental de las personas.

4. Recordar que la única circunstancia en que podría justificarse la evaluación de salud mental de un aspirante o trabajador es aquella en que existe una tarea especifica de alto riesgo claramente definida, previa decisión debidamente fundamentada y bajo los criterios establecidos en el Artículo 39 del Decreto Ejecutivo No. 61/2024, y nunca como requisito de carácter general.