MINSA realiza consulta pública para reglamentación de Ley para la Prevención de Pérdida de Alimentos

La primera consulta pública para establecer el marco regulatorio de la Ley para la Prevención de la Pérdida de Alimentos, recientemente aprobada en la Asamblea Nacional de Diputados, fue organizada por el Ministerio de Salud.

A la reunión asistieron representantes de diversas entidades y sectores productivos de la empresa privada, además del Banco de Alimentos de Panamá.El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, presidió la Mesa Técnica junto a autoridades de la entidad. Luis Charris, en representación del diputado Ariel Vallarino, proponente de la Ley, enfatizó la importancia de esta nueva normativa, la cual contó con el amplio respaldo de todas bancadas legislativas y que busca reducir el hambre en Panamá, durante su intervención

Según datos recientes de la Organización Mundial de Alimentos (FAO), unas 200 mil personas padecen hambre y cerca de 350 toneladas de productos alimenticios se pierden a diario en Panamá.