Minsa reporta dos defunciones por influenza en la última semana

En la semana epidemiológica N.° 7, que comprende del 15 al 21 de febrero de 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó dos defunciones, para un acumulado de 29 fallecimientos en lo que va del año.

De las 29 defunciones, el 86.2% (25 personas) no contaba con la vacuna contra la influenza y el 72.4% (21 personas) presentaba factores de riesgo, entre ellos: edad avanzada, trastornos metabólicos, cardiovasculares y renales.

El Minsa detalló que se registraron 1,093 casos de dengue a nivel nacional. De esa cifra, 965 casos son sin signos de alarma, 124 con signos de alarma y se reportan 4 casos de dengue grave.

Asimismo, se notificaron: 35 nuevos casos de Leishmaniasis (acumulado de 284); 99 nuevos casos de Malaria (total de 1,494); 468 casos de Síndrome gripal, para una tasa de 10.1 por cada 100,000 habitantes y 258 casos de IRAG (bronconeumonías y neumonía), con una tasa de 5.6 por cada 100,000 habitantes.

Las autoridades de Salud insisten en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

Se insta a la población a eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, entre otros), tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de los hogares con regularidad.

Entre los principales síntomas del dengue se encuentran: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular.

Finalmente, se recomienda a la población no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma.