Minsa reubica a médicos residentes investigados por acoso y congela plazas de Cirugía General

Ante denuncias de presunto acoso laboral, el Ministerio de Salud reubicó en otras regiones a los médicos residentes del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la CSS, una decisión confirmada por el titular de la cartera, Fernando Boyd Galindo.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Salud (Minsa), la medida busca garantizar la continuidad formativa de los galenos mientras avanzan los procesos legales y administrativos correspondientes. “Nosotros lo que hicimos primeramente fue de una vez reubicar a estos residentes en otras regiones, de manera que ellos continúen con las residencias”, explicó el ministro.

Investigación en curso y suspensión de plazas

El ministro enfatizó que el traslado preventivo da paso a la siguiente fase legal: “Ahora viene la investigación, lo que deben hacer las entidades que les compete esto, e investigar las acusaciones que se hicieron y quiénes son los responsables”, dijo Boyd Galindo.

La controversia también paralizó de forma temporal la convocatoria de nuevas plazas para la especialidad de Cirugía General en el hospital. Esta pausa frena la llegada de nuevos aspirantes al programa, permitiendo que las autoridades profundicen en las pesquisas y establezcan responsabilidades sobre el ambiente laboral.