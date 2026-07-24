Minseg aclaran situación de ciudadanos vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informó que no mantiene relación alguna con ciudadanos panameños que, de manera voluntaria, decidan participar como reclutas en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La entidad señaló que, ante la eventualidad de que se conozcan casos de personas involucradas en esta situación, corresponde acudir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente. Además, exhortó a los ciudadanos a dirigirse a la Cancillería de la República, institución que mantiene seguimiento de los reportes recibidos.

El Minseg indicó que los familiares de personas que se encuentren en esta condición pueden comunicarse con la Cancillería de Panamá a través de los teléfonos 6330-6252 y 6371-8485, habilitados para brindar atención sobre estos casos.

Asimismo, el Ministerio reiteró que los contratos suscritos en el extranjero responden a decisiones individuales y voluntarias de quienes los firman, sin ningún vínculo con las instituciones panameñas, una situación que, según la entidad, también ha sido confirmada por autoridades rusas.