Misa por los 90 años de la Universidad de Panamá

En el marco de su 90 aniversario de fundación, la Universidad de Panamá (UP) conmemoró su legado académico y su proyección hacia el futuro con una Eucaristía celebrada en el Paraninfo de la Casa de Méndez Pereira, presidida por monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá.

Desde la máxima casa de estudio informaron que el acto religioso contó con la participación de representantes de la Parroquia Universitaria, autoridades académicas y miembros de la comunidad universitaria, quienes se unieron en oración por el bienestar de docentes, estudiantes y personal administrativo de la institución.

Asimismo, detallaron que durante la homilía, monseñor Ulloa pidió por quienes integran la primera casa de estudios superiores del país, para que con su trabajo y ejemplo continúen honrando el nombre de la Universidad de Panamá. Monseñor exhortó a las autoridades a mantener vivo el espíritu de entrega, servicio y compromiso social que ha distinguido a la institución a lo largo de nueve décadas dedicadas a la formación integral de los panameños.

Por su parte, el rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, destacó el legado histórico de la institución y su proyección hacia el futuro, reafirmando su compromiso con los valores de verdad, equidad y calidad educativa.

“Seguiremos siendo una universidad pública, democrática, científica y humanista, al servicio de Panamá y del mundo, fieles a la idea de que la educación es la fuerza que transforma a las naciones”, expresó el rector Flores.

A lo largo de sus 90 años, la Universidad de Panamá ha consolidado su papel como referente nacional e internacional en la generación y difusión del conocimiento, así como en la promoción de la investigación, la cultura y el desarrollo humanista, contribuyendo al progreso del país y de la región.