Misión Patitas alcanza 20 mil esterilizaciones y Mulino anuncia clínica para mascotas en Chiriquí

Parte de una infraestructura abandonada del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) está siendo recuperada para crear la nueva clínica de mascotas en la provincia de Chiriquí, informó el ministro Roberto Linares durante una jornada de servicio interinstitucional en Chiriquí.

Conforme al reporte oficial “tras un recorrido con el ministro Linares, este sábado en San Pablo, provincia de Chiriquí, el presidente José Raúl Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel de Mulino, conoció el lugar donde estará ubicada la clínica para mascotas y constató las malas condiciones en que aún se encuentra otra estructura adyacente del MIDA y que ha sido abandonada por años”.

El ministro Linares aclaró que la obra recuperada, que será de gran beneficio para las mascotas en esta provincia, “no tendrá ningún costo para el Estado, como han querido hacer ver”, solo se equiparará para atender a las mascotas.

El ministro Linares también mostró al presidente una estructura paralela que se inició en una administración anterior y está inconclusa. “Es una lástima las condiciones en que dejaron esta otra parte de la obra; con el apoyo del presidente vamos a recuperarla también”, aseguró.

Al referirse a la feria interinstitucional y la jornada de trabajo de “Misión Patitas”, que esta vez se desarrolló en la provincia de Chiriquí y donde se completaron las 20 mil esterilizaciones, el presidente Mulino anunció la pronta apertura, en abril de 2026, de una clínica para mascotas en esta provincia y la construcción de una adicional en la zona central del país, para reforzar el proyecto del hospital en la ciudad de Panamá, cuya construcción se inició de forma oficial la semana pasada.

Por su parte, la primera dama destacó que las mascotas “son un familiar más y estamos agradecidos con las personas que las traen para esterilizarlas, así como con los rescatistas que sacan a estas mascotas de las calles. Tenemos la oportunidad de hacer algo positivo por ellas. Agradecemos las donaciones para esterilizarlas, más de medio millón de balboas en donaciones que hemos recibido para poder realizar este trabajo”, comentó la primera dama.

La jornada de esterilización de este fin de semana se desarrolló en la Plaza La Basita, en David, donde diferentes instituciones gubernamentales, coordinadas con la gobernadora, Aixa Santamaría y la directora del INADHE Yahaira Pitti, ofrecieron sus servicios: INADEH, MIDES, MIDA, IFARHU, IDIAP, IMA, MINSA, Pandeportes.

El Despacho de la Primera Dama, a través de la clínica móvil “Amor sobre Ruedas”, también ofreció atención en salud a decenas de personas.