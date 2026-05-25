Miviot asegura que no existe inseguridad en el proyecto Ciudad de Esperanza de Arraiján

El director del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en Panamá Oeste, Luis Ariel Guevara, aseguró que “no existe inseguridad ni una ola de criminalidad en el proyecto Ciudad de Esperanza”, como ha circulado en redes sociales, señalando que dicha información “afecta la convivencia pacífica de las familias beneficiadas con estas soluciones habitacionales del Gobierno Nacional”.

Con el objetivo de aclarar la información sobre supuestos altos niveles de inseguridad existente en esta obra residencial, ubicada en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, el director Guevara, realizó un operativo en las torres recientemente entregadas por el presidente de la República José Raúl Mulino.

Guevara explicó que se han registrado algunos incidentes aislados, pero esta situación está siendo atendida por el Miviot quien realiza inspecciones diarias en cada una de las torres, junto a las unidades de la Policía Nacional, que mantienen presencia permanente las 24 horas del día para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias beneficiadas.

“Queremos hacer un llamado a las personas que están desinformando a la población, Ciudad de Esperanza es un proyecto hermoso y no debe ser señalado por hechos aislados que no representan la realidad”, manifestó Guevara.

Asimismo, exhortó a los beneficiarios “a ocupar sus casas y cuidar de este nuevo entorno residencial y si alguna persona no desea este beneficio, debe renunciar al mismo para poder entregarlo a una familia que verdaderamente necesita de una vivienda digna”.