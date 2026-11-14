Monseñor Ulloa tras atentado a Rolando Rodríguez: “El miedo y la violencia no pueden normalizarse”

Tras el atentado registrado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, el arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, expresó su firme rechazo a estos actos de intimidación.

A través de un pronunciamiento oficial, el arzobispo manifestó su solidaridad y cercanía con el comunicador y su familia, enfatizando que en una nación noble la verdad debe ser la divisa para todos.

“El miedo y la violencia no pueden normalizarse en un país noble como el nuestro”, recalcó Ulloa Mendieta, al tiempo que hizo un llamado urgente a las autoridades para que los hechos se esclarezcan con prontitud y se garantice la seguridad de Rodríguez y de todos los periodistas que ejercen su labor en el país.