$!MOP y JTIA establecen nuevos criterios para evaluar estructuras tras el sismo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos (JTIA) presentaron el Formulario de Evaluación Inicial de Seguridad y los Certificados de Inspección Post-Sismo, los cuales servirán como formato oficial para revisar las edificaciones afectadas por el sismo del 9 de octubre, sus réplicas y cualquier otro evento natural en el marco del Estado de Emergencia Nacional.

Según el comunicado oficial, estos documentos solo podrán ser emitidos por profesionales idóneos, conforme a la Ley 15 de 1959 y sus decretos reglamentarios, y su cumplimiento será obligatorio una vez que se publiquen en la Gaceta Oficial. Asimismo, por recomendación del comité consultivo permanente del Reglamento Estructural de Panamá (REP), se dispuso la publicación de una nueva matriz de evaluación para estandarizar las inspecciones, orientar a la ciudadanía sobre el estado de las estructuras y fortalecer la confianza en los especialistas responsables. Los avisos deberán colocarse en lugares visibles de los inmuebles y contar con el respaldo técnico de profesionales debidamente autorizados por la JTIA.

La evaluación concluirá con una recomendación y la asignación de un certificado según el nivel de riesgo identificado mediante un código de colores: verde, “INSPECCIONADO”, para una estructura segura que puede utilizarse con normalidad; amarillo, “USO RESTRINGIDO”, para permitir el acceso únicamente a las áreas habilitadas y respetando los acordonamientos; naranja, “NO OCUPAR”, para una estructura insegura que no debe ser habitada hasta ser reparada y reinspeccionada; y rojo, “NO ENTRAR”, por peligro inminente de colapso, reservado exclusivamente para personal autorizado.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Expresidentes de la SPIA y contó con la participación de Tomás Correa, presidente de la JTIA; representantes de los comités del REP, del RSH y de la DINASEPI; así como del arquitecto Yunus Hasán Asvat en representación del MOP.