Moradores de la comunidad de Paso Ancho, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, solicitan al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) que busque alternativas para regularizar la tenencia de tierras que se encuentran dentro de los límites del Parque Nacional Volcán Barú.

Alexander Moreno, integrante del grupo de residentes, explicó que “el parque nacional fue creado en 1976, cuando ya existían comunidades establecidas en el sector, incluso con terrenos que contaban con títulos de propiedad anteriores a la promulgación del decreto que estableció el área protegida”.

Moreno señaló que la actividad agrícola desarrollada por los moradores ha contribuido al mejoramiento de los terrenos, que antes eran áridos, y aseguró que estas labores se han realizado sin afectar los recursos naturales protegidos por ley.

Por su parte, Ernesto Ponce, director regional del Ministerio de Salud (MINSA) en Chiriquí, explicó que “la legislación establece restricciones para la titulación de terrenos ubicados dentro de parques nacionales y otras áreas protegidas, una vez que estas han sido creadas”.

Ponce indicó que “las normas que establecen estas áreas de conservación no pueden modificarse ni revocarse para permitir nuevas titulaciones, debido al principio de no regresión de las normas ambientales”.

Agregó que los parques nacionales constituyen un patrimonio de todos los panameños y que su protección responde al interés colectivo.