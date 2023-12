MP investiga funeral de muñeca en Bugaba

El Ministerio Público (MP) confirmó que abrió una investigación para determinar si se cometieron delitos en la realización del funeral de una muñeca en suplantación de una recién nacida, que supuestamente había fallecido en un hospital de la ciudad capital.

La presunta irregularidad en la entrega del cuerpo sin vida se conoció el fin de semana del 14 de diciembre, cuando se realizaba el sepelio en el sector de El Encanto de Bugaba, en la provincia de Chiriquí. Ducdiel Morales, padre de la niña, narró a la prensa que la supuesta madre le informó que la infante había fallecido el 10 de octubre en el Hospital Santo Tomás, pero el cuerpo no pudo ser trasladado debido a los cierres de calles. “Nos mintieron desde un principio, jugaron con los sentimientos míos y de mi familia. Nos dijeron que nuestra bebé había fallecido. Los protocolos siempre me los comunicaron solo por teléfono”, dijo.

La abuela de la menor, Pura María Morales, explicó que se dio cuenta de que el cuerpo era falso porque al retirar los zapatos del cadáver notó que “la piel era plástica”.

Agregó que, al verificar la certificación de defunción entregada se evidenció que el mismo corresponde a la muerte de una persona que estaba en cuidados paliativos en el Instituto Oncológico de Panamá.

Extraoficialmente, el hospital Santo Tomás reveló que no se tiene registro de la entrada de la mujer en labor de parto. Edgar Valderrama, psicólogo clínico, comentó que una persona que es capaz de crear una presunta mentira tan elaborada podría ser indicativo de “un daño psicológico considerable. Puede ser que la madre haya pasado por diversas situaciones. Además, fingir y enmascarar este acto de muerte puede generar un trauma en el padre afectado”. Agregó que “posiblemente esta persona sufriría de algún trastorno de personalidad que no le haya permitido considerar las consecuencias de estos actos. No obstante, tampoco se sabe si fue algún tipo de venganza en contra del padre, no se conoce cómo era la relación entre ellos”. “Cuadro de depresión, conducta antisocial y trastorno límite de la personalidad, podrían ser los diagnósticos que se acoplarían a este tipo de conducta”, concluyó.