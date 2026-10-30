Muere mujer de 86 años que resultó herida durante el sismo del 9 de octubre

Una mujer de 86 años, que resultó gravemente herida durante el sismo ocurrido el pasado 9 de octubre, falleció este viernes 30 de octubre, convirtiéndose en la tercera víctima mortal relacionada con el terremoto.<br /><br />La paciente permanecía hospitalizada en la Ciudad de la Salud desde el 14 de octubre, luego de sufrir lesiones de gravedad durante el movimiento telúrico.<br /><br />La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, durante su hospitalización, recibió atención médica especializada y seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario, de acuerdo con su condición clínica.<br /><br />El fallecimiento fue confirmado por la entidad mediante un comunicado.