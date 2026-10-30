Muere mujer de 86 años que resultó herida durante el sismo del 9 de octubre

Una mujer de 86 años, que resultó gravemente herida durante el sismo ocurrido el pasado 9 de octubre, falleció este viernes 30 de octubre, convirtiéndose en la tercera víctima mortal relacionada con el terremoto.



La paciente permanecía hospitalizada en la Ciudad de la Salud desde el 14 de octubre, luego de sufrir lesiones de gravedad durante el movimiento telúrico.



La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, durante su hospitalización, recibió atención médica especializada y seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario, de acuerdo con su condición clínica.



El fallecimiento fue confirmado por la entidad mediante un comunicado.