Mujeres agrónomas, en Chiriquí culminan escuela de campo en cultivo de plátano

La Asociación de Mujeres Rurales Agroindustriales y Agroartesanales del distrito de Boquerón, en Chiriquí, culminó su escuela de campo enfocada en el cultivo de plátano, según informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Mediante un comunicado el personal del MIDA manifestó que el programa incluyó un repaso del manejo agronómico del cultivo y de los contenidos desarrollados en cada sesión, realizadas conforme avanzaban las etapas del plátano. Estas jornadas se enriquecieron con el intercambio de experiencias de las socias, quienes compartieron aprendizajes obtenidos durante el proceso.

Como facilitadores participaron el coordinador técnico de la cadena agroalimentaria del plátano, Luis Saldaña; la extensionista Paula Flores, especialista en desarrollo rural del MIDA en Alanje; y varias integrantes de la organización.

La entidad destacó que la actividad fue presidida por el subdirector nacional de las cadenas agroalimentarias del MIDA, Tomás Rodríguez, en representación del ministro Roberto Linares.

Al cierre de la jornada, las participantes degustaron platillos preparados a base de plátano verde y maduro, resaltando la variedad gastronómica que ofrece este cultivo nacional. Además, recibieron semillas de plátano como incentivo para iniciar o fortalecer sus propios cultivos.

El MIDA acotó que la escuela de campo (ECA) es un método participativo que permite a pequeños productores aprender nuevas prácticas y tecnologías directamente en sus parcelas, bajo el principio de “aprender haciendo” y mediante el acompañamiento de un facilitador que promueve el intercambio de conocimientos entre los agricultores.