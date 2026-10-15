Mulino anuncia primer desembolso a alcaldes y representantes para atender a los afectados por el sismo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la entrega de un primer desembolso económico dirigido a alcaldes y representantes de corregimientos en todo el país. La medida busca brindar asistencia económica directa a las autoridades locales para responder con agilidad a las necesidades de las comunidades más impactadas tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre.

El mandatario enfatizó que los fondos serán utilizados bajo estrictos controles de fiscalización institucional para garantizar su uso correcto en las zonas afectadas. “Este dinero va a estar controlado por el señor Contralor para que ellos allá en la comunidad no dependan de Panamá central, sino que allá en la comunidad tengan el dinero y el acceso para cosas menores”, sostuvo el jefe de Estado, aclarando que no se trata de una distribución discrecional de efectivo.

Asimismo, Mulino explicó que la transferencia descentralizada permitirá resolver urgencias básicas e inmediatas de la población de manera eficiente. “Comprar agua, comprar medicinas, comprar lo que se necesite para ir saliendo, porque son las juntas comunales y los alcaldes los que más en contacto están con la gente y las conocen; cada quien en su distrito y corregimiento conoce a sus habitantes”, puntualizó.

Finalmente, el gobernante dejó abierta la posibilidad de aprobar partidas adicionales según evolucione la evaluación de daños en los territorios. Para cerrar, precisó que este envío inicial busca activar la respuesta comunitaria, asegurando que “si se necesita más, como estoy seguro, habrá más”, pero aclaró que este primer tramo no representa la totalidad de los recursos estatales destinados a la recuperación tras la emergencia.