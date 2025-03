Mulino anuncia primera reunión sobre la mina

Siguiendo con la agenda presidencial, una vez terminada la discusión de la CSS, el presidente de la República José Raúl Mulino informó que, junto a su equipo, realizará la primera reunión sobre la mina de cobre.

El mandatario aseguró que todavía no se le ha notificado de esa suspensión de la demanda de arbitraje de First Quantum. “Son 7 demandas de arbitraje que se tienen que suspender; por supuesto, hasta que no seamos notificados, no habrá conversaciones formales”, destacó.

Así mismo, Mulino agregó que el lunes comienzan las reuniones con su equipo “para ir abordando más concretamente unas ideas que hemos venido esbozando en el tiempo, con relación al tema mina. No puedo adelantar en este momento criterios, más allá de lo que estoy diciendo”, agregó.