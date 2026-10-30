Mulino anuncia que sancionará el lunes la ley de descuentos para jubilados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el próximo lunes sancionará la ley que establece nuevos descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El mandatario informó que recibió este viernes en el Palacio Presidencial el documento, cuyo contenido fue acordado junto con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, diputados de la comisión y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

“Acabo de recibir en Palacio la ley de descuentos a jubilados tal y como se acordó junto con la Presidenta Shirley Castañeda, diputados de la Comisión y Ministro Chapman. Lunes procederé a la sanción respectiva”, expresó Mulino.

Según el proyecto aprobado, podrán acceder a estos beneficios los panameños jubilados y pensionados a partir de los 55 años, en el caso de las mujeres, y de los 60 años, en el caso de los hombres.

Para los extranjeros con residencia permanente en Panamá, la edad mínima será de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

Entre los beneficios contemplados se establece un descuento del 20% en la compra de medicamentos, previa presentación de la receta médica a nombre del beneficiario.

También se incluye una rebaja del 20% en los servicios de internet y televisión por cable, siempre que el contrato no supere los B/.50 mensuales, esté a nombre del beneficiario y corresponda a su vivienda principal. El excedente se cobrará a la tarifa regular.

En cuanto a los servicios de telefonía, la normativa contempla un descuento del 20% sobre el cargo fijo del teléfono residencial, siempre que el contrato esté a nombre del beneficiario y corresponda a una sola línea.

Para la telefonía móvil, el descuento también será del 20%, siempre que el contrato esté a nombre del jubilado, pensionado o persona de la tercera edad, corresponda a un solo número y no supere los B/.30.

Asimismo, se establece una rebaja del 20% en la tasa de aseo, bajo la condición de que el contrato esté a nombre del beneficiario y corresponda a su vivienda principal.