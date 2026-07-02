Mulino anunció que damnificados por incendio en el Casco Antiguo serán reubicados en hotel

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que un total de 41 adultos y ocho niños fueron trasladados a la Junta Comunal de Santa Ana, donde reciben atención por parte de diversas instituciones, luego del incendio registrado la noche de ayer en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

El mandatario detalló en su cuenta de X que las familias afectadas serán reubicadas de manera temporal en un hotel, mientras las autoridades coordinan alternativas para brindar una solución habitacional definitiva.

Las acciones forman parte de la respuesta interinstitucional desplegada tras el siniestro, que dejó a varias familias damnificadas y obligó a su evacuación preventiva.