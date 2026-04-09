Mulino defiende la legalidad del control de los puertos de Balboa y Cristóbal

En su conferencia de prensa de este jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la situación comercial con la República Popular China, derivada de la intervención estatal de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados anteriormente por Panama Ports Company (PPC).

El mandatario fue tajante al responder a los señalamientos de PPC sobre una supuesta alianza con la naviera Maersk.

“El Gobierno de Panamá ha cumplido un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no nos hemos alineado con nadie”, expresó Mulino.

Añadió que, como Estado soberano, se tomó una decisión luego de que la Corte declarara inconstitucional el contrato con PPC. “A partir de ese momento no existe contrato, lo que existe hoy es una operación transitoria”, subrayó.

Respecto a las acciones legales recientes entre las empresas privadas, el presidente marcó distancia, enfocándose en la responsabilidad del Estado en los foros internacionales.

“Me enteré ayer en los medios de la demanda que PPC ha interpuesto contra Maersk, no tengo por qué opinar de eso... Nosotros como Panamá tenemos una responsabilidad enorme frente a los procesos arbitrales iniciándose en las cortes en Nueva York”.

Finalmente, sobre la retención de barcos en puertos asiáticos, el presidente Mulino reiteró su deseo de resolver la situación por la vía diplomática para evitar un conflicto mayor con el gigante asiático.

“Hemos transmitido nuestras preocupaciones a las autoridades diplomáticas de China porque aquí para unas cosas es PPC y para otras cosas es el Gobierno de China. No podemos decir qué va a pasar, espero y confío en que el escalamiento de este tipo de acciones vaya en disminución. No nos interesa tener un problema con China”, concluyó.