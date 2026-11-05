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Mulino expresa respaldo al presidente de Paraguay y aboga por la paz social

Mulino expresa respaldo al presidente de Paraguay y aboga por la paz social
ML | El presidente José Raúl Mulino.
Redacción Web
05 de noviembre de 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su respaldo a la paz social y la estabilidad en Paraguay, al tiempo que destacó la actitud del mandatario paraguayo, Santiago Peña, y su compromiso con su país.

Mulino señaló que reconoce el profundo amor de Peña por Paraguay y la defensa que ha mantenido de su nación.

Asimismo, recordó la relación de amistad que el gobernante paraguayo ha mantenido con Panamá, con su administración y con él en lo personal.

«Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de mi persona. Lo que valoro y valoraré siempre», manifestó Mulino.

El mandatario panameño hizo estas declaraciones en su condición de país asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur).

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