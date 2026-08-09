Mulino felicita a sus colegas juristas por la celebración del Día del Abogado

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, saludó a los abogados panameños en su día.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario señaló: “Saludo a todos los colegas abogados en nuestro día. Que la ética y el auxilio a la justicia nos distingan”.

Mulino inició su carrera como abogado en 1983 y se destacó como socio fundador del bufete Fábrega, Molino y Mulino en 1988, donde permaneció hasta 2015. Desde entonces, ha sido consejero en la firma de abogados Mulino & Mulino. Su experiencia se extiende al sector marítimo internacional, donde ha representado a empresas navieras, armadores y bancos en Europa y Asia desde 1989. Esto según datos biográficos expuestos en www.presidencia.gob.pa.

En Panamá, el Día del Abogado se celebra cada 9 de agosto. Esta fecha honra el natalicio del doctor Justo Arosemena Quesada, nacido en 1817 (falleció en 1896), una de las figuras más destacadas en la historia jurídica y política panameña. Nacido el 9 de agosto de 1817, Arosemena fue un prominente abogado, estadista y escritor. Su legado incluye la elaboración del proyecto de autonomía para el Istmo, conocido como el “Estado Federal de Panamá”.