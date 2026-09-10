Mulino lanza plataformas de digitalización y telemedicina

Con la premisa de que “el paciente es primero”, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó el lanzamiento del Portal del Paciente (MinSalud PDP) y de las nuevas herramientas del Programa Nacional de TeleSalud del Ministerio de Salud (Minsa), como parte de la estrategia para acercar los servicios sanitarios a la población de forma más ágil, sencilla y oportuna.

Durante el evento realizado en el Centro de Control de Atención (CCA) del Minsa, el mandatario destacó que esta iniciativa impulsa un sistema de atención primaria, preventiva y de diagnóstico basado en la innovación tecnológica y el uso responsable de la inteligencia artificial. “Hoy iniciamos una transformación del servicio de salud, principalmente en la mejor atención al paciente, que es una de las grandes demandas de la población”, señaló el presidente Mulino.

Asimismo, el gobernante abordó las dificultades en el nombramiento de profesionales y anunció la próxima apertura en Bugaba, Chiriquí, del primer centro de tratamiento del cáncer con acelerador lineal, diseñado con especificaciones de centro oncológico para atender a pacientes de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí y parte de Veraguas. “Seguimos y seguiremos invirtiendo, lo haremos de forma responsable y con la única intención de mejorar la infraestructura y la atención. Porque siempre el paciente es primero”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que esta transformación digital demuestra que es posible modernizar el Estado y utilizar con responsabilidad los recursos públicos, destacando que ya se está llevando la telemedicina a comunidades apartadas mediante maletines portátiles y el uso de drones para transportar medicamentos y pruebas de laboratorio en Darién, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

En cuanto a las herramientas presentadas, la aplicación multifuncional MinSalud PDP permite gestionar citas, consultar resultados de laboratorios, revisar registros de vacunas y medicamentos, y ubicar instalaciones, e incorporará próximamente la Teleconsulta Espontánea para orientación de medicina general sin cita previa.

Paralelamente, la herramienta RAISA del Programa Nacional de TeleSalud facilita la programación de citas a través de canales como el buscador de Google, el sitio web del Minsa, Telegram y la propia aplicación, ofreciendo servicios a nivel nacional para el control de enfermedades crónicas, cesación de tabaquismo y orientación sobre laboratorios.