Mulino pide que se cancelen las visitas a la mina de cobre

Reiterando que el gobierno no ha dado permiso para realizar visitas a la mina de Cobre Panamá, el presidente José Raúl Mulino pidió que estas giras se cancelen.

“Esas visitas que las vayan cancelando porque eso no es ningún lugar turístico”, expresó.

“En el tema de la mina, no hemos dado autorización para esas giras”, reafirmó el gobernante durante su conferencia semanal.

“Respetemos lo que hemos dicho, porque yo no quiero que ellos den la impresión al país de que la mina está operando o va a operar sin ningún problema. Tenemos que levantar los arbitrajes y después sentarnos a hablar, con qué fin, con el que surja”, manifestó Mulino.

Recalcó que no “aquí no hay ningún avance y no se ha dado ninguna reunión con nadie de la mina”.