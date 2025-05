Este jueves, 22 de mayo, el presidente José Raúl Mulino reiteró que la Ley 462 no será revisada, en respuesta a las protestas que se mantienen en el país, exigiendo la derogación de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

“No está en mi capacidad poder solucionar las pretensiones de estos señores, la Ley 462 no será revisada. Vuelvo y lo digo, esa ley cumple con todos los trámites de casi seis meses de análisis, hasta la saciedad en el estrado legislativo”, manifestó el mandatario.

Agregó que, “todo lo que esos sectores platearon desde agosto del año pasado, cuando los reuní en la Presidencia, se dio. Esa ley no privatiza, no sube la edad, no se aumentó a ningún obrero del país su cuota. El traspaso del 3% recae en la empresa privada y en el gobierno nacional”.

“Esa ley plantea el aporte efectivo de más de 900 millones del gobierno panameño, que la plata de todos nosotros, para reforzar el programa de IVM. Con esa ley se ha empezado ver un cambio en la administración de la CSS y en los programas”, mencionó Mulino.