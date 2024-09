Mulino se reúne con gremios médicos y reitera que liderará cruzada para salvar la CSS

Como parte de las reuniones de acercamiento con los distintos sectores del país para alcanzar un proyecto de ley tendiente a salvar la Caja del Seguro Social (CSS), el presidente de la República José Raúl Mulino se reunió este jueves, 5 de septiembre, con representantes y dirigentes de gremios médicos, enfermeras, técnicos, farmacéuticos, laboratoristas y de funcionarios del sector salud.

En el encuentro, realizado en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, Mulino reiteró a los dirigentes de más de 15 organizaciones su compromiso de lograr un proyecto de reformas que permita al país y los panameños resolver el tema de la CSS, por encima de los costos políticos que otras administraciones evitaron.

“La mesa la voy a presidir yo, más nadie, junto al ministro de salud y un equipo que me va a acompañar. Mucha gente me ha dicho que no se me ocurra ponerle el pecho a esto, que me voy a quemar. Ya yo soy presidente, ya no tengo ningún problema si hay de por medio salvar el Seguro Social, será un legado que uno deja ahí”, expresó el gobernante, quien prevé anunciar la próxima semana la fecha de inicio de la mesa de conversaciones.

En ese sentido, el gobernante instó a las organizaciones a que escojan a sus representantes, y preparen sus propuestas sustentadas y realistas, a fin de que puedan ser discutidas junto al resto de las demás contribuciones que serán presentadas en la mesa, incluyendo la propuesta del Gobierno. Esto, en el marco de la hoja de ruta que se ha trazado el Ejecutivo para lograr un proyecto de reformas para salvar la CSS y que será discutido en las sesiones extraordinarias que se convocará para noviembre y diciembre.

“Lo que quiero es que esto -las conversaciones- fluya de la manera más coherente posible, sin demagogia y lo que haya que decirse que se diga en la mesa. No esperemos salir de la mesa para que me manden el mensaje por los medios de comunicación. Hablemos todo lo que hay que hablar; todo será escuchado y discutido como corresponde, de manera cortés y diáfanamente. Pero la CSS hay que salvarlo sinceramente, esto no da para más”, señaló, enfatizando que en la mesa no se darán imposiciones.

En el encuentro, el mandatario Mulino -quien estuvo acompañado del ministro de Salud (MINSA) Fernando Boyd Galliando y el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac, además de asesores-, también abordó con las organizaciones los esfuerzos que está realizando el gobierno para atender los problemas de medicamentos, insumos y la falta de atención médica, así como la necesidad que existe de buscar los mecanismos para contar con más médicos, sobre todo especialistas. Todo se trata de un tema integral que hay que resolver, aunado al plan para salvar la CSS, explicó.

“La CSS es la columna vertebral del sistema financiero panameño, si esto no funciona lo otro menos, por eso aspiro a tener una conversación sensata, realista con los números en la mesa, no le voy a esconder a nadie las cifras, y espero contar cuanto antes con las cifras del seguro social como corresponde”, subrayó.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo expresó su interés de erradicar el manejo político de la Caja que tanto daño ha hecho y pidió a los gremios su voto de confianza al recién ratificado director de la CSS, Dino Mon Vásquez, a quien dijo, le ha hado plena libertad, como corresponde, para que escoja el equipo que considere necesario para la tarea que tiene por delante como regente de la institución.

Participaron la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, la Asociación Nacional de Practicantes y Auxiliares Técnicos en Enfermería, el Colegio de Médicos de Panamá, la Federación Nacional de Médicos Residente e Internos, la Asociación de Funcionarios de Salud, la Asociación Panameña de Inspectores Técnicos de Saneamiento Ambiental, (COMENENAL), la Coordinadora Nacional de Gremios de Profesionales y Técnicos de Salud (CONAGREPROPSA), entre otros.