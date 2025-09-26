Nature Pledge y Fondo Panamá Natural: dos apuestas panameñas para proteger la biodiversidad

Panamá presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas dos iniciativas que marcan un nuevo rumbo en la acción climática y ambiental: el Pacto de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge) y el Fondo Panamá Natural.

El ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro destacó que “la naturaleza no puede esperar más”, hacemos un llamado a superar la fragmentación de agendas internacionales para avanzar con eficacia.

Durante su intervención, Navarro explicó que el Nature Pledge constituye un marco que une las obligaciones nacionales en clima, biodiversidad y tierras, integrando también océanos y plásticos en un solo esfuerzo.

“Panamá reducirá aún más sus emisiones al 2035, restaurará 100,000 hectáreas de ecosistemas críticos como manglares y cuencas hidrográficas”, dijo.

Además, recordó que el país ya protege el 54% de sus aguas jurisdiccionales y el 35% de su territorio, superando con años de antelación las metas globales.

El ministro subrayó que “el valor de este pacto está en su carácter participativo, construido con la visión de pueblos indígenas, jóvenes, comunidades rurales, mujeres, academia y sector privado, lo que lo convierte en un compromiso nacional inclusivo”.

A su vez, presentó el Fondo Panamá Natural, un fideicomiso basado en el modelo Project Finance for Permanence (PFP), creado para asegurar financiamiento sostenible y de largo plazo. Este mecanismo permitirá fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).