Naturgy apoya a Escuela Bilingüe España en Natá, con la donación e instalación de aires acondicionado para todas sus aulas

La Escuela Bilingüe España, ubicada en Natá de los Caballeros, se ha consolidado como el motor educativo de la comunidad, brindando formación a más de 700 estudiantes que día a día construyen su porvenir.

Gracias al respaldo de la Embajada de España en Panamá y con el aval del Ministerio de Educación, Naturgy Panamá, hizo entrega e instalación de equipos de aire acondicionado en sus aulas.

Este aporte permite a los estudiantes aprender en espacios más frescos y cómodos, promoviendo una mejor concentración, entusiasmo y rendimiento académico.

Con esta iniciativa, Naturgy reafirma su compromiso con la educación, el desarrollo social y el bienestar de las nuevas generaciones en Panamá.