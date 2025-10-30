Nacionales

Naturgy apuesta por un alumbrado público sostenible en Ciudad de Panamá

Naturgy apuesta por un alumbrado público sostenible en Ciudad de Panamá
Instalación de luminarias wallpack en el viaducto de Paitilla.
Naturgy apuesta por un alumbrado público sostenible en Ciudad de Panamá
La empresa Naturgy continúa modernizando el alumbrado público.
Naturgy apuesta por un alumbrado público sostenible en Ciudad de Panamá
El viaducto de Paitilla se ilumina con tecnología moderna.
30 de octubre de 2025

Con la instalación de luminarias wallpack en el viaducto de Paitilla, la empresa Naturgy continúa modernizando el alumbrado público en la Ciudad de Panamá.

La mejora aporta mayor seguridad y visibilidad, gracias a las características de alta eficiencia, resistencia e impacto ambiental reducido, beneficiando a millas de habitantes.

El viaducto de Paitilla se ilumina con tecnología moderna gracias a Naturgy, que ha implementado luminarias wallpack con gran eficiencia y durabilidad.

Esta renovación mejora la seguridad vial y contribuye a un ambiente urbano más sostenible, reflejando el compromiso con el bienestar de la comunidad panameña.

TE PUEDE INTERESAR