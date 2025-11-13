Naturgy reafirma al Presidente Mulino, su compromiso con seguir mejorando la calidad del servicio ofrecido a sus clientes

* El encuentro se produce un día después de que Naturgy Panamá firmase un crédito con el BEI/CESCE para fortalecer su capacidad financiera y apoyar el plan de inversiones previsto.

* La compañía ha realizado inversiones de más de 1,600 millones de dólares desde su llegada al país y tiene previsto en su Plan Estratégico inversiones adicionales de 500 millones de dólares.

* Naturgy Panamá gestiona el 70% de la distribución eléctrica del país, con más de 30,000 kilómetros de red. Además, su producción eléctrica en el país es 100% renovable, proveniente de cuatro centrales hidroeléctricas.

El equipo directivo de Naturgy ha mantenido un encuentro de alto nivel con el Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en el que ha tenido la oportunidad de reafirmar el compromiso de largo plazo de la compañía con Panamá, país en el que gestiona el 70% de la distribución eléctrica, con más de 30,000 kilómetros de red en el territorio nacional.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha recordado que, desde la llegada de la compañía a Panamá, Naturgy ha realizado inversiones de más de 1,600 millones de dólares, destinadas a mejorar la calidad del servicio, reforzar la red de distribución eléctrica y desarrollar proyectos de generación renovable. Adicionalmente, el Plan Estratégico 2025-2027 de Naturgy prevé inversiones superiores a los 500 millones de dólares en Panamá para continuar avanzando en el fortalecimiento del suministro eléctrico de su zona de concesión.

En esta misma semana, la compañía firmó con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo marco de 300 millones de dólares (aproximadamente 260 millones de euros) para apoyar la modernización y expansión de las redes de distribución eléctrica. Se trata del mayor préstamo firmado por el BEI para un proyecto de una empresa privada en América Central.

Francisco Reynés ha destacado que “Panamá puede contar con Naturgy como socio estratégico en el desarrollo energético del país. Nuestro objetivo es seguir impulsando inversiones que fortalezcan la calidad del servicio, la modernización de la red y la incorporación de soluciones tecnológicas que repercutan en una mejora del suministro eléctrico. Esta reunión con el Presidente Mulino refuerza nuestra voluntad de seguir colaborando estrechamente con las autoridades para garantizar un servicio eléctrico seguro, eficiente y sostenible. Nuestro compromiso es a largo plazo y está alineado con los objetivos del país, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos y al crecimiento económico”.

En la reunión también estuvieron presentes Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas de Panamá, y la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo. Por parte de Naturgy asistieron Pedro Larrea, director general de Redes; Jordi Garcia Tabernero, director general de Asuntos Públicos y Sostenibilidad; Sebastián Pérez, country manager de Naturgy Panamá; y José García Sanleandro, presidente de la Junta directiva de EDEMET y EDECHI.

Este encuentro reafirma el compromiso de la compañía con Panamá, donde trabaja en la mejora continua de la calidad del servicio, el mantenimiento de la red existente y la expansión de la infraestructura de atención al cliente. Esta búsqueda de la excelencia en el suministro eléctrico se combina con el impulso de soluciones tecnológicas que beneficien a la sociedad panameña y contribuyan a la protección del medioambiente, promoviendo un futuro energético más limpio y sostenible para el país.

Compromiso a largo plazo de Naturgy en Panamá

Naturgy Panamá es la distribuidora eléctrica más grande, con mayor cantidad de clientes y la que abarca la

mayor parte del territorio de la República de Panamá. Desde 1998, Naturgy se ha consolidado como un aliado para el progreso de Panamá, donde gestiona el 70% de las redes de distribución eléctrica y cuenta con 94 subestaciones, con el objetivo de garantizar el suministro a cerca de ochocientos mil usuarios, atendidos a través de sus más de sesenta centros de atención al cliente repartidos en todo el país.

Las inversiones realizadas y las previstas en el Plan Estratégico de Naturgy representan un impacto positivo en la mejora de la calidad de servicio a los clientes y un importante aporte al desarrollo económico del país, traducido en la generación de más de 3.000 empleos directos e indirectos, con una fuerza laboral altamente capacitada en el uso de nuevas tecnologías.