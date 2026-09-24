Netanyahu promete a Mulino cooperar con Panamá en tecnología, inteligencia artificial y comercio

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en la reunión de líderes de América Latina con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este jueves 24 de septiembre.

De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de la Presidencia, el encuentro, en el que también participaron los mandatarios, Rodrigo Paz, de Bolivia; y Santiago Peña, de Paraguay, Netanyahu manifestó toda disposición de Israel para colaborar con estos tres países latinoamericanos en materia de seguridad y tecnología donde ellos son líderes mundiales y tienen fuerte expectativa por la evolución y control que está tomando la inteligencia artificial, así como en el desarrollo de drones.

Se detalló que “Netanyahu dijo que para Israel ha sido importante ver cómo los sistemas democráticos alejados de la izquierda se están posicionado en América Latina, lo que abre muchas oportunidades para que Israel potencie la cooperación con estas naciones”.

Por su parte, el mandatario panameño le manifestó directamente a Netanyahu el interés por entablar un programa de cooperación en temas como la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Netanyahu mostró interés en conocer la experiencia y estrategia que diseñó el gobierno del presidente Mulino para controlar la frontera y bloquear la descontrolada migración ilegal a través del Darién hacia Estados Unidos.

En este punto, el primer ministro indicó que Israel quiere incrementar la cooperación con Panamá en las áreas de seguridad, comercio e inteligencia artificial. “Si no eres independiente en tecnología e inteligencia artificial, va a ser un país dependiente de otras naciones”, expresó Netanyahu durante el diálogo.