$!“No me voy”, dijo la rectora De Bonagas

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina de Bonagas, continuará al frente de la casa de estudios superiores luego de que el Consejo General Universitario (CGU) solicitara su permanencia en el cargo durante una reunión celebrada ayer.

Tras la decisión del máximo órgano de gobierno universitario, De Bonagas manifestó que, “yo acepto el mandato del máximo órgano de gobierno que es el Consejo General Universitario, y en su mayoría aceptan que me quedé en el puesto porque yo gané democráticamente estas elecciones”.

La rectora también expresó: “Quiero pedirle al presidente de la República y al ministro del MEF que miren a la Unachi, ya que aquí se preparan estudiantes de todas las carreras y nos tomen en consideración”. Agregó “solicitó a la comunidad universitaria y al país aceptar la decisión adoptada”.

Sin embargo, la decisión del CGU generó reacciones de inconformidad entre distintos sectores de la comunidad universitaria. Uno de los pronunciamientos fue el del representante estudiantil Justine Williams, quien aseguró que el Consejo General Universitario no tiene la potestad jurídica para aceptar o rechazar la renuncia de la rectora.

Williams sostuvo que “la autoridad competente para atender el caso es el Ministerio de Educación (Meduca) y ya este había aceptado la renuncia de la rectora Etelvina”.

Por su parte, Félix Estrada, presidente de la Asociación de Profesores de la Unachi (Apunachi), señaló que: “Estamos haciendo las consultas jurídicas porque el estatuto universitario, dentro de las competencias de ese órgano, no contempla dicha potestad”.