No se ha autorizado aumento del pasaje en el transporte, según la ATTT

Este viernes 20 de marzo la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advirtió que no se permitirá ningún incremento en la tarifa del pasaje que afecte la economía de los usuarios.

Las declaraciones se dan luego que dirigentes del sector de transporte han hecho público que se encuentra evaluando diversos mecanismos para contrarrestar el impacto del alza de los combustibles.

El aumento no será permitido “tanto para el transporte público colectivo como para el transporte selectivo a nivel nacional”, según un comunicado de la Autoridad de Tránsito.

La ATTT recordó a todos los concesionarios y transportistas que “cualquier modificación en los costos del servicio debe regirse estrictamente por los procedimientos y requisitos contemplados en la ley; por lo tanto, cualquier ajuste unilateral carece de validez legal”.

“Aquellos operadores que incumplan la normativa o decidan implementar aumentos de forma arbitraria, se enfrentarán a las sanciones administrativas y medidas legales correspondientes que establece la Ley 14 del 26 de mayo de 1993 y sus modificaciones”, agregaron de la autoridad.

Por último, exhortaron a los usuarios a mantenerse vigilantes y a reportar cualquier irregularidad o cobro indebido a través de las líneas oficiales:

• Centro de atención ciudadana: 311

· WhatsApp de denuncias: 6980-3137