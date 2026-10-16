Normas de construcción buscan evitar colapsos ante sismos

Las edificaciones diseñadas conforme a las distintas versiones del Reglamento Estructural Panameño (REP), desde su primera edición en 1984 hasta la normativa vigente al momento de su diseño, deben cumplir con criterios de seguridad orientados a evitar el colapso ante un sismo, explicó Oscar Ramírez, ingeniero y catedrático de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

“La filosofía de nuestro código normativo es asegurar la vida y que el edificio no colapse”, afirmó el especialista al referirse al propósito de las normas de ingeniería estructural que se han implementado en el país a lo largo de las últimas décadas.

Ramírez explicó que las edificaciones diseñadas bajo las versiones del REP deben responder a las fuerzas generadas por un movimiento sísmico sin comprometer la estabilidad de su estructura principal. Sin embargo, aclaró que esto no significa que los edificios deban quedar completamente libres de daños.

“Las fisuras en las paredes y acabados no representan un compromiso a la integridad de la estructura primaria”, indicó, al señalar que este tipo de afectaciones puede presentarse tras un sismo sin que necesariamente implique un daño estructural. Finalmente, señaló que las experiencias obtenidas durante los movimientos sísmicos deben contribuir a fortalecer y actualizar las normas de construcción, con el propósito de seguir mejorando la seguridad de las edificaciones en Panamá.