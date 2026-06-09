Nueva academia de seguridad aeroportuaria

ML | Con la finalidad de fortalecer la seguridad de la aviación civil, se inauguró la Academia Regional de Seguridad Aeroportuaria. Esta iniciativa, desarrollada por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), contó con una donación de dos millones de dólares por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La nueva academia, ubicada en las instalaciones de la terminal aérea, está orientada a la formación, entrenamiento y especialización del personal responsable de la seguridad aeroportuaria y fronteriza de Panamá y la región. Para ello, utilizará tecnología avanzada y escenarios de simulación que replican operaciones reales de aviación.