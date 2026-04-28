Nueva falla en el Sistema Integrado Nacional deja sin luz a varios sectores

Este martes 28 de abril, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., (ETESA) informó que a las 7:39 a.m. de hoy, la salida de operación de la Generadora Gatún provocó una incidencia en el sistema eléctrico, perdiendo aproximadamente 600 MW de generación.

El evento en la red de alta tensión del Sistema Integrado Nacional (SIN) es ajeno a la gestión de las empresas distribuidoras y afecta de forma generalizada a clientes en distintos puntos del país.

Por su parte, ENSA confirmó que el Centro Nacional de Despacho (CND) trabaja en la reactivación progresiva del servicio eléctrico.