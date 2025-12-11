Nuevo hospital Amador Guerrero inicia operaciones en Colón y registra más de 50 nacimientos en sus primeros días

El nuevo hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, inaugurado este año por el presidente de la República, José Raúl Mulino, ya se encuentra operando plenamente al servicio de la provincia de Colón, luego de recibir el pasado 5 de diciembre a la totalidad de los pacientes que permanecían en el antiguo hospital, según informó presidencia.

Se detalló que la calidad de los servicios de esta moderna instalación fue verificada este jueves por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante una visita de inspección en compañía del director médico, Dr. Sergio Carter, y del director institucional, Dr. Nicolás Hurtado.

Según el reporte oficial, en sus primeros cinco días de funcionamiento, el hospital ha registrado 51 nacimientos, 31 cirugías realizadas en sus nueve quirófanos, 2,500 pruebas de laboratorio y 920 estudios radiológicos, según informaron las autoridades durante el recorrido.

Orillac destacó que el centro hospitalario ya está aplicando la estrategia de integración del sistema de salud público en Panamá, con el objetivo de eliminar la duplicidad de servicios entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).

“Esto traerá muchos beneficios a los pacientes, y ahorros importantes para poder atender otras áreas”, recalcó Orillac. “Las instalaciones son de primera, y la atención es de primera. Es un hospital que no tiene nada que pedirle a ningún otro hospital del mundo”.

El ministro visitó diversas áreas, entre ellas hemodiálisis, imagenología, laboratorio, neonatología, hospitalización, medicina interna, pediatría, nefrología, ortopedia, banco de sangre y mamografía.

Actualmente se encuentran en instalación 30 máquinas de hemodiálisis, que beneficiarán a los pacientes que hasta ahora debían trasladarse a la ciudad de Panamá para recibir estos tratamientos. Además, el personal está siendo capacitado para operar el equipo de resonancia magnética, ya instalado.

En el laboratorio del hospital ya se realizan pruebas como tamizaje neonatal, inmunoserología, carga viral de VIH, hematología, urinálisis y bacteriología.

El proyecto, construido con una inversión de B/. 414 millones, fue recuperado por la administración de José Raúl Mulino después de una década de retrasos. La entrega de la obra y su traspaso de la CSS al Minsa se efectuó el 25 de junio de este año.