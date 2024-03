Obispos de fronteras visitan albergue de migrantes en Darién

El arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa pidió a los migrantes que “no permitan que les roben la esperanza ni que le impidan seguir soñando”.

Las declaraciones de Ulloa se dieron tras una visita, de los obispos de fronteras de Costa Rica, Colombia y Panamá, al albergue de migrantes, que llegan a Lajas Blancas, a través de canoas por el Río Chucunaque.

Los obispos y agentes de pastoral tuvieron un espacio para orar junto a los migrantes, para fortalecerlos en la fe y en la esperanza en Jesucristo, que no deja de escuchar a quienes claman justicia y misericordia.

Otra parada realizada por los obispos y agentes de pastoral fue a la estación temporal de recepción de migrantes irregulares en San Vicente, Metetí en Darién, recientemente afectado por un fuego que afectó varios módulos. Ahí se entregaron kits de aseo personal a migrantes.

Un signo de solidaridad durante la visita de los obispos y agentes de pastoral, realizada el 20 de marzo, fue la donación de tres mil kits de aseo personal: 600 para niños; 1100 mujeres y 1300 hombres, considerando el promedio de dos mil a dos mil quinientos migrantes que llegan por día en estos lugares de recepción.

Acompañaron los obispos fronterizos, miembros del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, organizador del encuentro, el representante del Observatorio Sociopastoral de Movilidad Humana de Mesoamericana y el Caribe, así como directores de pastoral social, miembros de la Pastoral de Movilidad Humana y de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Red Clamor).

Durante el encuentro, se leyó un mensaje que envió el Papa Francisco a los migrantes. A los migrantes el Santo Padre le animó a que no se olviden de su dignidad, que no tengan miedo de mirar a los demás a los ojos porque no son un descarte, sino que forman parte de la familia humana y la familia de los hijos de Dios.