Oficiales con rango de capitán protestaron por sus jubilaciones; Pino asegura que les cumplirán

Un grupo de oficiales, con el rango de capitanes de la Policía Nacional, protestó en Divisa y en Santiago la mañana de este jueves, 20 de junio, para exigir que la actual administración pida el traslado de partidas para que se les pague los beneficios, se le pase a la planilla de jubilados y el pago de la prima de antigüedad.

La capitana Rosa González, vocera de los manifestantes en Divisa, explicó que miembros de las promociones novena, décima y onceava de la Policía Nacional decidieron cerrar los cuatro paños de la vía Interamericana para solicitar al gobierno que realice el traslado de partida para sus jubilaciones.

Asimismo, González afirmó que exigen que “se les quiten todas las deducciones de impuesto sobre la renta, seguro social y seguro educativo, ya que hace más de siete meses los compañeros de la novena se jubilaron y les siguen descontando todas esas deducciones”.

“En el día de ayer, la Asamblea Nacional aprobó el traslado de partida para jubilar a dos unidades de la Policía Nacional, ellos son el director y el subdirector general y para nosotros de la tropa no hay plata, eso es una injusticia. Si no hay para uno, no hay para nadie”, cuestionó.

El ministro de Seguridad Juan Manuel Pino afirmó, en su momento, que van a cumplir con todas las obligaciones. “Tengan la confianza que se les va a cumplir. Todo es un proceso y el dinero no lo manejo yo, a mí me asignan dineros del Ministerio de Economía y Finanzas. Igualmente, hay algo pendiente por ley que se les debe reembolsar, que va a ser el próximo año y ya se metió en el anteproyecto de presupuesto para el 2025”.

Esta semana, del Minseg también informaron que “más de 270 unidades de la Policía Nacional fueron notificadas para iniciar su proceso de jubilación, tras cumplir 30 años de servicio continuo en la institución”.

El subcomisionado Paulo Chú, director nacional de Recursos Humanos de la Policía, dijo que están llevando a cabo la notificación de aquellas unidades, del primer semestre del año, que han cumplido 30 años de servicio, con la finalidad de ser notificados y continuar con los trámites pertinentes.

“A la fecha se ha logrado notificar a 271 unidades, exhortamos a las unidades que no han podido venir, que se apersonen a nuestras oficinas y si alguno tiene alguna condición especial, nos lo hagan saber para poder trasladar nuestro despacho a algún lugar de la geografía nacional y cumplir con este procedimiento con miras a finiquitar lo más pronto posible los trámites pertinentes para su jubilación”, relató el subcomisionado Chú.

Asegura que para solicitar más información deben llamar a los teléfonos 511-9196 / 511-7021 /511.