Ofrecen recompensa de $2,000 por información sobre sospechoso de atentado contra periodista

Luis Adriel Valiente Ortega es buscado por su presunta vinculación con el incendio de la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido la madrugada del sábado 14 de noviembre en el sector de Brisas del Golf, distrito de San Miguelito, según informó la Policía Nacional.

Por este caso, las autoridades giraron una orden de aprehensión contra Valiente Ortega por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva. Además, se ofrece una recompensa de $2,000 a quien proporcione información que permita ubicarlo.

La Policía Nacional solicitó la colaboración de la ciudadanía y habilitó las líneas telefónicas 104, 524-2514 y 511-9081 para recibir información de manera anónima.

Las diligencias investigativas se desarrollan en coordinación con la Procuraduría General de la Nación.