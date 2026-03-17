Ofrecerán recompensa para identificar a responsable de incendio en La Yeguada

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, adelantó que ofrecerán recompensa para identificar a responsable de incendio en la reserva forestal La Yeguada, en la provincia de Veraguas.

El ministro denunció que el incendio forestal, que comenzó el pasado sábado, fue provocado de manera intencional. Según explicó, el fuego inició en tres puntos distintos, de los cuales dos lograron ser controlados por las autoridades.

Sin embargo, aproximadamente a las 3:30 a.m., un individuo habría reavivado las llamas en la zona boscosa, informó Navarro. “Cuando quedaba un solo punto por extinguir, pasó un facineroso en un vehículo que estamos identificando, y vamos a estar ofreciendo una recompensa, y volvió a prender fuego al bosque en este parque nacional, en un acto criminal”, señaló.

Este martes personal de los Bomberos, del Senan y de la Policía Ambiental continúan las labores de extinción.