Once empresas participan en homologación del proyecto Ruta del Café y segunda entrada de Boquete

El acto público de homologación del proyecto “Diseño, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Ruta del Café y Segunda Entrada de Boquete”, en la provincia de Chiriquí, fue organizado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La reunión, realizada de forma virtual, contó con la participación de 11 empresas interesadas, que presentaron observaciones al pliego de cargos. Con un precio de referencia de B/. 27 millones, el proyecto contempla una longitud aproximada de 25.2 kilómetros, la rehabilitación de diversas calles en Boquete: vía Volcancito, vía El Salto, vía de Jaramillo Arriba, vía de Jaramillo Centro y la vía que conecta El Salto con la vía a Alto Quiel.

Adicionalmente, se construirá un mínimo de 8,112 m² de aceras (1.50 m de ancho y 0.10 m de espesor), mejorando la seguridad peatonal.En la fase de estudios y diseños, se solicita evaluación de tránsito, topografía, de suelos, hidrología, geología y geotécnicos (con énfasis en la estabilidad de los puntos críticos; el diseño geométrico, de pavimento, estructuras (puentes, cajones pluviales, etc.), drenajes, señalización y seguridad vial y la reubicación de utilidades públicas y privadas.

Con la ejecución de este proyecto, llamado la “La Ruta del Café”, bajo el esquema de “llave en mano”, se incluye tres años de manteniendo por estándares. El acto fue presidido por Marta Alemán, directora de Administración de Contratos, con el respaldo técnico de Edwin Lewis, director nacional de Estudio y Diseño, y su subdirectora, Karen Caballero.