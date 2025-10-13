Once menores de edad con Alerta Amber fueron localizados este fin de semana

Durante este fin de semana, se logró ubicar a once menores de edad que mantenían activa la Alerta Amber, informó en un comunicado la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscritas a la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con las fiscalías regionales y la Dirección de Investigación Judicial.

En el periodo comprendido entre el pasado sábado 11 y domingo 12 de octubre, al menos cuatro Alertas correspondían a menores residentes en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, entre las cuales se encontraba un infante que fue localizado junto a su madre, también menor de edad.

De todos los casos se tomaron las respectivas entrevistas y se efectuaron las verificaciones para confirmar si la conducta por la cual se dio la desaparición de estos menores de edad, constituye un tipo delictivo o no.

En el período comprendido entre el pasado sábado 11 y domingo 12 de octubre, al menos cuatro Alertas correspondían a menores residentes en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, entre las cuales se encontraba un infante que fue localizado junto a su madre, también menor de edad.

De todos los casos se tomaron las respectivas entrevistas y se efectuaron las verificaciones para confirmar si la conducta por la cual se dio la desaparición de estos menores de edad constituye un tipo delictivo o no.