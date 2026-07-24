Operación Obsidiana deja siete aprehendidos por delitos sexuales, robos, hurtos y estafas

La Procuraduría General de la Nación informó que siete personas fueron aprehendidas durante la Operación Obsidiana, desarrollada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, en coordinación con sus brazos auxiliares, mediante diligencias efectuadas en diversos puntos de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

De acuerdo con la entidad, las acciones forman parte de investigaciones relacionadas con la presunta comisión de delitos sexuales, robos, hurtos y estafas.

Durante los allanamientos y registros, las autoridades también lograron recabar múltiples indicios considerados de importancia para el avance de las investigaciones que se mantienen en curso por estos hechos delictivos.