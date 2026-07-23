Operación Porte: Recuperan nueve armas y aprehenden a cuatro personas

En el marco de la Operación Porte, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, en coordinación con la Policía Nacional, realizó acciones operativas que permitieron la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con la posesión y tráfico de armas de fuego y explosivos, informó el Ministerio Público.

Durante el desarrollo del operativo, las autoridades lograron la recuperación de nueve armas.

Las personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones correspondientes para determinar su posible responsabilidad en los hechos.