Operación Sigilo: Capturan a más de 20 presuntos pandilleros

Este jueves, 28 de agosto, se aprehendieron a 22 personas investigadas por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo, en diligencias de allanamientos dentro de la Operación Sigilo.

Las diligencias fueron realizadas en Pan de Azúcar, corregimiento Amelia Denis De Icaza, por Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Antipandillas) en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de la Policía Nacional.

La investigación fue iniciada mediante el informe de marzo de 2025, a partir de información recibida sobre la existencia de un grupo pandilleril autodenominado “Sangre Negra o Sicilianos”, la cual mantiene como centro de operación los sectores de Fátima, el Hueco de Pan de Azúcar y áreas aledañas en el distrito de San Miguelito, indicaron las autoridades.

Estas personas serán puestas por la Fiscalía a órdenes del Juzgado de Garantías para las audiencias respectivas de solicitudes de legalización de aprehensión, formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares.