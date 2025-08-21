Operación Traceback: Tres detenidos por delito financiero

Este jueves, 21 de agosto, fueron capturadas tres personas por el presunto delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros, con un perjuicio económico aproximado en B/. 74,619.30, informaron de la Policía Nacional (PN).

La detención se dio, a través de la Operación Traceback, en los distritos de Arraiján y La Chorrera, según el reporte policial.

Estas aprehensiones se dieron durante las diligencias de allanamiento y registro que se desarrollan en diferentes sectores en Panamá Oeste.

Estas personas serán puestas a órdenes de las autoridades correspondientes.