Operativo policial “Firmeza”: 239 personas aprehendidas en 24 horas a nivel nacional

En un reciente despliegue del Plan Firmeza, la Policía Nacional de Panamá aprehendió a 239 personas en diversas operaciones realizadas en las últimas 24 horas a lo largo del país.

Explicaron que la mayoría de las detenciones, un total de 185, se efectuaron por orden de oficio, mientras que 32 fueron por faltas administrativas, y 19 se llevaron a cabo en flagrancia.

Además, reportaron aprehensiones relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas: dos personas por microtráfico y una por narcotráfico.

Como parte de las acciones, completaron 67 diligencias de allanamiento. Durante estos procedimientos, las autoridades incautaron dos armas de fuego, 49 municiones y un paquete de droga. También decomisaron B/. 69.00 en efectivo, y lograron la recuperación de dos vehículos y dos semovientes.

Más de mil infracciones de tránsito y un fatal accidente

En el ámbito de la seguridad vial, la Policía de Tránsito impuso 1,060 boletas por distintas infracciones. Las más comunes incluyeron 110 por exceso de velocidad, 62 por el uso de luces no adecuadas y 20 por hablar por teléfono celular mientras se conduce.

En el mismo periodo, se registraron 132 accidentes de tránsito, resultando en 31 personas lesionadas y lamentablemente, una víctima fatal. Asimismo, 35 vehículos que infringían la normativa de tránsito fueron removidos con grúas.