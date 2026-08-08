Ordenan detención provisional a joven del colegio José Dolores Moscote por presunta posesión y tráfico de armas

La Procuraduría General de la Nación informó que un Juzgado Penal de Adolescentes ordenó la detención provisional de un menor de edad, presuntamente vinculado a un caso de posesión y tráfico de armas y explosivos ocurrido en un plantel educativo del distrito de Panamá.

La entidad mediante un comunicado detalló que la decisión se da en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes de la Procuraduría General de la Nación, tras un hecho registrado el 6 de agosto de 2026, cuando un estudiante fue encontrado en un colegio con un arma de fuego.

Durante la audiencia, el Juzgado Penal de Adolescentes legalizó la aprehensión del menor y dio por presentada la imputación por el delito de posesión y tráfico de armas y explosivos.

La Fiscalía sustentó ante el tribunal la necesidad de imponer la medida cautelar de detención provisional. El juez consideró que esta era la medida más cónsona con los hechos investigados, tomando en cuenta factores como el peligro de fuga y el riesgo para la comunidad y la población estudiantil del colegio.

La Procuraduría indicó que la investigación continúa a cargo de la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes para esclarecer las circunstancias en las que el arma de fuego fue introducida al plantel educativo y determinar las responsabilidades correspondientes.