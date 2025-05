Ordenan el reintegro de la profesora Gianna Rueda en UDELAS tras hallar violación al debido proceso

La Corte Suprema de Justicia ordenó el reintegro inmediato de Gianna Rueda en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), “en el mismo cargo que ostentaba, con el correspondiente pago de los salarios dejados de percibir desde la emisión de la Resolución demandada, hasta el momento que se haga efectivo su reintegro”.

El Órgano Judicial (OJ), a través de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, informó que se ha concedido un amparo de garantías constitucionales promovido por la profesora Gianna Mariel Rueda Manzano, tras determinarse que su destitución por parte de UDELAS fue realizada con “total prescindencia de los trámites legales”.

“Es aquí donde se hace evidente la vulneración de las garantías fundamentales de la amparista, por parte de la autoridad demandada”, señaló la magistrada en un comunicado.

La decisión judicial establece que el procedimiento disciplinario seguido contra la docente no respetó el artículo 7 del Reglamento de Disciplina Docente de UDELAS, el cual exige que toda sanción sea impuesta “por la autoridad competente previamente definida... siguiendo en todo momento el debido proceso”.

El fallo también destaca que se infringió el principio del non bis in ídem (no dos veces por lo mismo), pues Rueda Manzano ya había sido sancionada previamente por los mismos hechos denunciados. “El Acuerdo Académico que sirvió de fundamento legal para separar a la profesora RUEDA MANZANO... no estaba vigente para ese momento”, detalló el comunicado.

La magistrada indicó que la Resolución No.031-2024 R-DAJ de 24 de octubre de 2024, por la cual se destituyó a la docente, “ha sido el resultado de la vulneración del debido proceso, contenido en el artículo 32 de nuestra Carta Fundamental”.

Como consecuencia, el Órgano Judicial resolvió “revocar la resolución demandada y conceder la acción de derechos fundamentales”, ordenando el “reintegro inmediato de Gianna Mariel Rueda Manzano”.