Organización de Estados Iberoamericanos hace un llamado para el retorno de los estudiantes a clases

La directora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) Melissa Wong hizo un llamado a los docentes en paro, para que retornen a los centros educativos, aun cuando consideró que la lucha es genuina.

“Los estudiantes requieren regresar a los salones de clases, pues ya han sido sacrificados durante la pandemia y otras interrupciones durante estos dos últimos años y es muy difícil retornar a los aprendizajes. Todos son perjudicados, pero los graduandos y los niños de preescolar, que están aprendiendo el proceso de lectura y escritura, necesitan estar en sus escuelas e interactuar con sus pares y sus maestros”, expresó Wong.

La entidad internacional señala que en el tema educativo hay un rezago, que se verá reflejado en los resultados de las diversas evaluaciones nacionales e internacionales, que se aplican en el país.

“Hay pruebas que no se han podido realizar para poder saber cómo la pandemia afectó o no a los estudiantes, en cifras y manejar la información, porque el proceso educativo ha sido suspendido y no se ha podido ingresar a las escuelas para hacer los análisis cualitativos, que son necesarios para mejorar el sistema y poder hablar de la calidad de la educación en Panamá”, explicó.

Sostuvo que las plataformas que utiliza el Ministerio de Educación para ayudar a los estudiantes y comunidad educativa en general, sobre todo a los graduandos que se les ha afectado su proceso emotivo de perderse actividades significativas dentro del cierre del calendario escolar, son necesarios porque hay un grado de ansiedad de no tener el pensum académico requerido para poder entrar a los centros de educación superior y se afecta su salud socioemocional.

Finalmente, reiteraron el llamado a recuperar los contenidos académicos, porque se abre la brecha educativa y los cierres que hubo por la pandemia, no se recuperan y se estima que un aproximado de 11 años puede tomar restablecer los niveles que se tenían antes de la epidemia por Covid-19.